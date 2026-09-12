Виктория Азаренка победи в Индиан Уелс
Виктория Азаренка (Беларус) се наложи над Серена Уилямс с 6:4, 6:4 на финала на турнира по тенис за жени Индиан Уелс. По-малката от сестрите Уилямс иг...
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Виктория Азаренка (Беларус) се наложи над Серена Уилямс с 6:4, 6:4 на финала на турнира по тенис за жени Индиан Уелс. По-малката от сестрите Уилямс иг...
Симона Халеп от Румъния спечели турнира в Индиън Уелс. Поставената под №3 в схемата румънка победи №18 сред поставените Йелена Янкович от Сърбия с 2:6...
Новак Джокович победи Роджър Федерер на финала на Индиън Уелс и грабна купата. Ноле взе финала с 6-3, 6-7 (5-7), 6:2. Трофеят, който е втори пореден...
Новак Джокович и Роджър Федерер ще се изправят един срещу друг в борба за титлата на Индиън Уелс. Те записаха победи съответно над Анди Мъри и Милош Р...
Серина Уилямс се класира за четвъртия кръг на тенис турнира в Индиън Уелс. Лидерката в световната ранглиста при жените надделя в третия кръг над Зарин...
Милиардерът Бил Гейтс е наблюдавал мача на Григор Димитров срещу австралиеца Ник Кириос. Камери го уловиха в официалната ложа на турнира Индиан Уелс....
Григор Димитров победи австралиеца Ник Кириос със 7:6, 3:6, 7:6 на Индиан Уелс. Двубоят, който се игра на централния корт, бе от втори кръг на турнира...
Индиън Уелс. Григор Димитров се класира за третия кръг на турнира в Индиън Уелс, след победа над холандеца Робин Хаазе с 6-4, 6-3. Димитров не бе...