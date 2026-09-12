A1 въвежда еврото без ценови трикове и надценки
Компанията се подготвя активно за въвеждането на новата валута вече повече от година
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Компанията се подготвя активно за въвеждането на новата валута вече повече от година
С подписването на документа КЗП цели защита потребителските права и интереси
Ето как ще се индексират доходите на възрастните хора
Стана ясно как ще се индексират парите на възрастните хора у нас
Компанията ще предостави и редица бонуси на частните си клиенти
Увеличенията у нас се базират единствено на данните на НСИ за инфлация в потребителските цени
Синдикатът иска предстоящото увеличение на пенсиите от 1 юли да бъде диференцирано според техния размер
Добавката от 50 лв. се запазва до март
Решението взема Съвет на коалицията
От 1 юли всяка година ще има индексация на всички пенсии, с изключение на тези, които са на тавана на пенсията и те няма да получат увеличение, тъй ка...
София. "Има бурна дискусия около това какъв да бъде процентът на осъвременяване на пенсиите. През последните 4 г. нямаше такова индексиране. През...