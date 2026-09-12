ДПС-Ново начало отново поискаха свалянето на имунитетите на четирима от "Възраждане"
Залата обаче го отхвърли с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане" ИТН и дерибеите на Доган
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Залата обаче го отхвърли с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане" ИТН и дерибеите на Доган
Мнозинството за пореден път отказа да свали имунитетите на депутатите от "Възраждане"
Пазите московските барбаросчета, каза Хамид Хамид на ГЕРБ
Защо се страхувате от закона, попита Хамид Хамид ГЕРБ
Каква е сделката, попита зам.-председателят на ДПС-Ново начало
Не става дума просто за хулиганство, а за политически мотивирано насилие срещу европейски институции, каза зам.-председателят на ДПС-Ново начало
ПП-ДБ спасиха дерибеите и фашистите, каза лидерът на ДПС-Ново начало
Ще подкрепим всички искания на главния прокурор, каза Драгомир Стойнев
Поводът са депутатските имунитети на дерибеите на Доган
Няма да позволя България да бъде хвърлена в бездната, категоричен е той
В ГЕРБ решили да не подкрепят отнемане на депутатски имунитети
Исканията за сваляне на имунитетите на Ибрямов и Рангелов са предвидени за четвъртък
Свалянето на парламентарната защита на Ибрямов и Рангелов влиза в пленарна зала
С исканията си младите земеделци влизат в пряк конфликт с по-висшестоящите от тях
Той изпрати напомнително писмо до председателя на 51-о Народно събрание
партийният лидер скача срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов
Става дума за Джейхан Ибрямов и Марио Рангелов, които са разследвани от прокуратурата
Те ще бъдат привлечени към наказателна отговорност
Сарафов проведе днес в Съдебната палата координационна среща с участието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов
Нови доказателства срещу Джейхан Ибрямов и Марио Рангелов