Добруджа крие императорски град
Бунтовникът Виталиан се опълчил срещу Рим, обсадил Константинопол В равните полета на Добруджа е скрита и много от древната история на страната ни....
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Бунтовникът Виталиан се опълчил срещу Рим, обсадил Константинопол В равните полета на Добруджа е скрита и много от древната история на страната ни....