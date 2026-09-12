ИМП: Осем партии влизат в парламента седмица преди вота
София. ГЕРБ - 35%, БСП 21,2%, ДПС - 12,7, ББЦ - 5,8 %, Реформаторски блок - 5,6 %, АБВ - 5,4 %, НФСБ - 5,0 %. Това показват резултатите от национално...
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София. ГЕРБ - 35%, БСП 21,2%, ДПС - 12,7, ББЦ - 5,8 %, Реформаторски блок - 5,6 %, АБВ - 5,4 %, НФСБ - 5,0 %. Това показват резултатите от национално...
София. ГЕРБ, БСП, ДПС, ББЦ, Ревофрматорският блок и АБВ влизат в парламента, ако изборите бяха в петък, 25 юли. Това гласят данните от проучване на об...
"България без цензура" е трета сила в ЕП със 7.5% София. БСП получава 20,5%, а ГЕРБ – 19,3%, ББЦ-ВМРО-ЗНС-Гергьовден -7,5%, а ДПС 7,0%, ако евроизбор...
Равностойна битка между ГЕРБ и БСП два месеца преди евровота. Това сочи проучването на Института за модерна политика, проведено между 1 и 12 април. За...