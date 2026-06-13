Ненчо, Азис, Фицата и Криско отиват на финал в "Капките"

Финалистите в третия сезон на шоуто „Като две капки вода" са Ненчо, Азис, Фицата и Криско. Най-добрите имитатори ще се отправят към оспорвания финал н...