Лондонските милиардери полудяха по нов лукс: Нощен клуб вместо басейн
30- и 40-годишни технологични предприемачи, крипто богаташи и инфлуенсъри вече диктуват правилата при имотите за десетки милиони
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30- и 40-годишни технологични предприемачи, крипто богаташи и инфлуенсъри вече диктуват правилата при имотите за десетки милиони
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