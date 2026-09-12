Топ водещ разкри! Коя илюзия срина България
Коментарът на Светослав Иванов
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Коментарът на Светослав Иванов
В резултат на рядка оптична илюзия край бреговете на Южна Англия е заснет много любопитен кадър
Думата на 2013 година е "протест". Само ако не питаме търсачите на смисъл в Гугъл. Там думата бе "Огледален свят" - най-често писаното и търсено нещо...