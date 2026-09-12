Пролетните илюзии отново свършиха! Лудогорец аут от Европа
Това става за поредна година с разградчани, но други няма
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Това става за поредна година с разградчани, но други няма
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Няма да са първа сила, прогнозира политикът от ГЕРБ
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Музеят се намира на бул. "Мария Луиза", близо до Халите
Студентите по дефиниция за онова радикално крило, отговорно за голяма част от всяко политическо крило. 23 години преминаха с не едно студентско вълнен...
Актьорите разказват историите на старците пред екран с лицата и мимиките им. На снимката: Васил Читанов