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Илюзии в "Сфумато"

Илюзии в "Сфумато"

Актьорите разказват историите на старците пред екран с лицата и мимиките им. На снимката: Васил Читанов

05 октомври | 22:10
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