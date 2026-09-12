Иля Авербух: Да не строим стени, ние сме близки народи
Иля Авербух е режисьорът, хореографът, продуцентът, душата и умът, моторът и сърцето на най-грандиозните спектакли на лед в Русия. Олимпийският шампио...
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Иля Авербух е режисьорът, хореографът, продуцентът, душата и умът, моторът и сърцето на най-грандиозните спектакли на лед в Русия. Олимпийският шампио...
Подчинението в спорта не ми харесва, казва олимпийският шампион Иля АвербухИля Авербух е режисьорът, хореографът, продуцентът, душата и умът, моторът...
Навка и Роман са страхотни на леда