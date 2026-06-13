Най-чаканата новина! Брюксел потвърди за Шенген
Съветът ще вземе решение на 12 декември, каза еврокомисарят по вътрешните работи
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Съветът ще вземе решение на 12 декември, каза еврокомисарят по вътрешните работи
Комисарят по вътрешните работи на ЕС Илва Йохансон размаха пръст
Говори европейският комисар по вътрешните работи Илва Йохансон
Говори Илва Йохансон
Документът извежда ключови въпроси в областта на управлението на миграцията и границите
Става дума за финансиране на допълнителното изграждане на оградата по българо-турската граница
Повече няма място за доверие между ЕС и Русия, казва еврокомисар
Постави проблема пред европейския комисар по вътрешни работи Илва Йохансон