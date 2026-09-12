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"Берое" се прицели в Европа

"Берое" се прицели в Европа

Шефът на "Берое" Илко Русев разкри, че целта пред тима в следващия шампионат е класиране в зона "Лига Европа". "Амбициите са ни сериозни - да играем...

21 май | 17:12
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