"Берое" пазарува само от България
"Берое" стяга селекция само от български играчи от "А" група. Това заяви клубният шеф Илко Русев. Част от набелязаните идват с договори, други ще кара...
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"Берое" стяга селекция само от български играчи от "А" група. Това заяви клубният шеф Илко Русев. Част от набелязаните идват с договори, други ще кара...
Шефът на "Берое" Илко Русев разкри, че целта пред тима в следващия шампионат е класиране в зона "Лига Европа". "Амбициите са ни сериозни - да играем...
Стара Загора. Заради избора му като член на Българския енергиен холдинг досегашният изпълнителен директор и шеф на директорския борд на ПФК Берое Боян...