Втори вратар герой тази вечер!
Илко Пиргов класира Локомотив Пд напред в Европа
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Илко Пиргов класира Локомотив Пд напред в Европа
Стара Загора. "Берое" стартира обновяването на тима с два нови трансфера в началото на новата година. „Освободен е защитникът Илия Мунин по взаимно...
Стара Загора. "Берое" привлече Илко Пиргов, който става първото ново попълнение за тима в зимния трансферен прозорец, информират от пресцентъра на клу...
Ловеч. Освен изявите си на футболния терен, вратарят на Литекс Илко Пиргов показа ангажираност и съпричастност към обществения живот в Ловеч. Стражът...