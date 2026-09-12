Всичко за Илко Пиргов

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"Берое" привлече Илко Пиргов

"Берое" привлече Илко Пиргов

Стара Загора. "Берое" привлече Илко Пиргов, който става първото ново попълнение за тима в зимния трансферен прозорец, информират от пресцентъра на клу...

06 януари | 13:26
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