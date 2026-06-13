Беновска флиртува с министър и си поиска заем
Министър Петков бил "симпатичен млад мъж"
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Министър Петков бил "симпатичен млад мъж"
На детектор на лъжата ще седне известната журналистка Илиана Беновска. В неделя тя ще бъде първият гост в предаването на Нова тв "Комбина". В разгово...
Енергийният министър Теменужка Петкова ще отговаря в неделя на горещите въпроси на водещата Илияна Беновска в новото й предаване по Канал 3 в неделя о...
"Попаднах в това шоу - "България търси талант", с мисълта, че ще бъда вярна на един принцип: знам, че всеки човек, когото срещнеш, се страхува от нещо...