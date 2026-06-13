Официално! Левски се раздели със звезда
Прекратяването на договора става по изричното желание на футболиста
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Прекратяването на договора става по изричното желание на футболиста
Карл Фабиен и Илиян Стефанов пропуснаха гостуването на Берое
Какво е състоянието на Илиян Стефанов
Стефанов е един от любимците на „синята“ публика
Чужд клуб иска Илиян Стефанов
Д-р Стефанов (вляво) с Уили Рение, лидер на шотландските либерални демократи