Министър Ненчев уволни шефа на кабинета си
Изненадващо в петък следобяд министърът на отбраната Николай Ненчев е уволнил началника на политическия си кабинет Илия Налбантов. Все още не се знае...
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Изненадващо в петък следобяд министърът на отбраната Николай Ненчев е уволнил началника на политическия си кабинет Илия Налбантов. Все още не се знае...
На 11 март 2015 г. в аула „Раковски" на Военна академия „Г. С. Раковски" се проведе кръгла маса на тема: „Публично-частно партньорство за управление н...