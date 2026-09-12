Пълната блокада на гръцката граница продължава
Блокадата на границата ни с Гърция продължава. Гръцките фермери не спират протеста си, а своята контраблокадата на нашите превозвачи също тече. Затво...
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Блокадата на границата ни с Гърция продължава. Гръцките фермери не спират протеста си, а своята контраблокадата на нашите превозвачи също тече. Затво...
Опашки от тирове по 20 километра от двете страни Наши шофьори блокираха движението с жива верига Вече цял месец шепа гръцки фермери затварят и отвар...
ГКПП "Илинден-Ексохи" и "Кулата-Промахон" са затворени за преминаване на товарни автомобили, съобщават от МВР. През двата гранични пункта се пропуска...