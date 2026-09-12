Македония ни удря с фалшива история в учебниците
Проблемите в историята могат да бъдат преодолени с достъпност в медиите и др.
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Проблемите в историята могат да бъдат преодолени с достъпност в медиите и др.
Тези дни се навършват 100 г. от началото на Първата световна война. На Запад все още я наричат "Голямата", или "Великата" война. Именно нея, а не - Вт...
Новите окупатори предизвикаха протести "за" и "против" действията им
София. Това е престъпление и на практика е кражба на държавна собственост. Така ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев коментира действият...