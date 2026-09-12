Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но това ще спре растежа
Финансистът подкрепи премахването на автоматичните механизми за доходите и поиска конкретни мерки за ограничаване на разходите
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Финансистът подкрепи премахването на автоматичните механизми за доходите и поиска конкретни мерки за ограничаване на разходите
Вместо да се говори за януари 2024-а, ще се говори за януари 2026-а
Петър Чобанов, Александър Иванов и Румен Гечев на дебат за икономическата политика
Трябва да защитим със закон експертите по европарите