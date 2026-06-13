Нови 29 автобуса тръгват по улиците на София
Нови 29 автобуса, пуснати по линиите 94, 213 и 305, тръгват по улиците на София от 4 май. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО) и уточ...
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Нови 29 автобуса, пуснати по линиите 94, 213 и 305, тръгват по улиците на София от 4 май. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО) и уточ...