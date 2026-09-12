Вълчев: Спортно игрище във всяко училище
Учителят е най-важният фактор за добро образование, каза водачът на листата на ГЕРБ в Стара Загора
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Учителят е най-важният фактор за добро образование, каза водачът на листата на ГЕРБ в Стара Загора
Целта е да изгонят децата, категоричен е Станислав Ангелов
Селекционерът на младежкия национален отбор Антони Здравков откри спортен комплекс в детска градина в ж.к.„Люлин". Децата от ОДЗ №64 „Първи юни" вече...
Велико Търново. Великотърновското ОУ ''Бачо Киро'' се нарежда на първо място по безопасност на детските площадки и сигурност на учениците стана ясно с...