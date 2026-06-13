Игов: Няма дете, няма проблем е най-безотговорният подход
Преди няколко дни родителите на едно момче с детска церебрална парализа се обърнаха към "Стандарт", за да разкажат за тормоза, който то понася в учили...
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Преди няколко дни родителите на едно момче с детска церебрална парализа се обърнаха към "Стандарт", за да разкажат за тормоза, който то понася в учили...