Премиерът на Канада с интересно занимание
Какво е то
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Какво е то
София. Нови контейнери за разделно събиране на боклука ще бъдат инсталирани в София до края на годината. Те ще бъдат от типа "иглу", които са с по-гол...
Оберсдорф. Хотелиер изгради ложа от иглута на върха на планина в Алпите в Оберсдорф (Германия). Комплексът включва 11 иглута, сред които има бар иглу,...