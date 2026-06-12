New Generation i20 спечели престижна награда за дизайн
Сеул. Hyundai Motor получи отново международно признание за дизайн от престижното жури на iF Design Awards. New Generation i20 спечели наградата за ди...
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Сеул. Hyundai Motor получи отново международно признание за дизайн от престижното жури на iF Design Awards. New Generation i20 спечели наградата за ди...