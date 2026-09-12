Самолетът на "Иджипт Еър" се разпаднал след пожар
Самолетът на "Иджипт Еър", който изчезна през май над Средиземно море, вероятно се е разпаднал в полет след пожар в пилотската кабина или близо до нея...
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Самолетът на "Иджипт Еър", който изчезна през май над Средиземно море, вероятно се е разпаднал в полет след пожар в пилотската кабина или близо до нея...
Самолетът на "Иджипт Еър", който се разби в Средиземно море на 19 май, е извършил три аварийни кацания в денонощието преди трагедията, съобщават френс...
Лъжлив сигнал за дим може да е станал причина за катастрофата с еърбъса на "Иджипт еър" на 19 май. Тази версия разпространи вчера "Уолстрийт джърнъл"....