Русия и Сирия бият по турски войници в Идлиб
Турция няма да спира сирийските бежанци да достигат Европа, каза турски представител
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Турция няма да спира сирийските бежанци да достигат Европа, каза турски представител
Срещата ще е на 5 март
Кремъл предупреди Турция във връзка с евентуална военна намеса срещу сирийските сили в региона на Идлиб
Екстремисти, свързани с Ал-Кайда, и други сирийски бунтовнически групи са атакували град Идлиб в Сирия и са превзели за кратко няколко сгради. От фро...