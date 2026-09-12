Тайната на идеалния сън. Експерт каза как да удължим живота си?
Кардиологът д-р Сотир Марчев даде ценни съвети
Следете всички новини, анализи и коментари за Идеален. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кардиологът д-р Сотир Марчев даде ценни съвети
Настоящите звезди Лионел Меси и Кристиано Роналдо също са част от най-великия тим
Париж. Скарлет Йохансон се превръща в любимката на французите не само заради гаджето си Ромен Дориак, бивш редактор на сп. Clark. Актрисата обра похва...