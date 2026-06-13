СЗО: Пийте парацетамол, а не ибупрофен!
"При самолечение препоръчваме парацетамол, а не ибупрофен", отбеляза говорител на СЗО
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"При самолечение препоръчваме парацетамол, а не ибупрофен", отбеляза говорител на СЗО
Френският здравен министър Оливие Веран лекомислено подхвърля име на лекарство, смята главния здравен инспектор
Оказа се, че хакнат профил е разпространител на информацията за двата вида лекарства
За да се намали треската, се препоръчва приемът на парацетамол