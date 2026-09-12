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Ибряма спря дъха на НДК

Ибряма спря дъха на НДК

"Нешанъл арт" празнува 15 години на сцената Трупата на Нешка Робева взриви публиката с огнени ритми Трупата на Нешка Робева, ансамбълът на "Руска Ро...

02 декември | 21:20
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