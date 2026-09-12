Рубинена сватба за Ибряма
Все още нямам идея как ще отпразнуваме 40 години семеен живот, обяви Иво Папазов
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Все още нямам идея как ще отпразнуваме 40 години семеен живот, обяви Иво Папазов
Концертът, в който ще участват народните певици Мария Карефезиева, спътница в живота на Иво повече от 40 години, и младата Таня Маринова, ще започне...
"Нешанъл арт" празнува 15 години на сцената Трупата на Нешка Робева взриви публиката с огнени ритми Трупата на Нешка Робева, ансамбълът на "Руска Ро...
Двама български изпълнители със световна слава - Йълдъз Ибрахимова и Иво Папазов – Ибряма, ще бъдат гости на празника на Дългопол, 29 август. Те ще пр...
Неповторимите Йълдъз Ибрахимова и Ибряма отнова излизат заедно на сцената
"Бохемия фест" стартира утре на площада в града на Вапцаров Жив ритъм, балкански звезди, брас секции, традиционни кулинарни изкушения от региона и си...
София. Първото по рода си балканско надсвирване ще се проведе в зала 1 на НДК на 15 октомври. В шоуто ще участват именити музиканти. Сред тях са Иво П...