ВИДЕО: Хю Джакмън и Кара Делевин в екранизацията на Питър Пан

Първият трейлър на приказката за Питър Пан е вече факт. Филмът с участието на Хю Джакмън и модела Кара Делевин по историята на Джеймс Бари ще ни покаж...