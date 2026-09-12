Хю Джакман спаси децата си от удавяне
Хю Джакман спаси децата си от удавяне, след като попаднали в мъртво вълнение. Инцидентът станал на плажа Бонди в Сидни, Австралия, в събота. Актьорът...
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Хю Джакман спаси децата си от удавяне, след като попаднали в мъртво вълнение. Инцидентът станал на плажа Бонди в Сидни, Австралия, в събота. Актьорът...
Първият трейлър на приказката за Питър Пан е вече факт. Филмът с участието на Хю Джакмън и модела Кара Делевин по историята на Джеймс Бари ще ни покаж...
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