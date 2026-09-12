Мъж нахлу в учителска стая и заби нож в маса
Мъж на 49 години с инициали П.П. е задържан от полицията за 24 часа, защото на 16 март е нахлул в учителската стая в хуманитарна гимназия "Св. св. Кир...
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Мъж на 49 години с инициали П.П. е задържан от полицията за 24 часа, защото на 16 март е нахлул в учителската стая в хуманитарна гимназия "Св. св. Кир...
Класната стая е оборудвана с дарение от родителите на загиналата във влака София - Кардам Валерия Желева
Велико Търново. Хуманитарната гимназия в старата столица, в която са учили писателите Кирил Христов, Ангел Каралийчев, Петко Тодоров, Асен Разцветнико...