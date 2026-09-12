В Художествена галерия - Стара Загора ще се проведе „Ден на дарителите“
Гостите на събитието ще се запознаят с произведенията, включени в първата експозиция на старозагорската галерия от 1960 г.
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Гостите на събитието ще се запознаят с произведенията, включени в първата експозиция на старозагорската галерия от 1960 г.
В програмата са включени традиционни коледни и български коледарски песни
Картините бяха подредени в първата зала на галерията и обогатяват нейния фонд
Кандидатът за кмет на община Благоевград Атанас Камбитов присъства на откриването на основно ремонтираната Градска художествена галерия. Помещението н...