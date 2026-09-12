Всичко за Хъш

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Хъш се прави на Сталин

Хъш се прави на Сталин

Евгени Будинов, който от години трупа червени точки като един от хъшовете на Морфов в Народния, копира мустаците на Сталин в "На педя от земята". Сцен...

10 септември | 22:00
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Хъш от Народния се жени

Хъш от Народния се жени

Дарин Ангелов казва "да" на своята муза Антония Дарин, единият от близнаците Ангелови, стяга сватба. Той ще каже "да" на половинката си Антония на за...

04 август | 18:05
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