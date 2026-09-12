Хъш се прави на Сталин
Евгени Будинов, който от години трупа червени точки като един от хъшовете на Морфов в Народния, копира мустаците на Сталин в "На педя от земята". Сцен...
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Евгени Будинов, който от години трупа червени точки като един от хъшовете на Морфов в Народния, копира мустаците на Сталин в "На педя от земята". Сцен...
Дарин Ангелов казва "да" на своята муза Антония Дарин, единият от близнаците Ангелови, стяга сватба. Той ще каже "да" на половинката си Антония на за...
Росен Петров ще брани офицерската чест в политиката