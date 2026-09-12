Всичко за Hsbc

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Съкращения в HSBC

Съкращения в HSBC

Банковият гигант HSBC планира да съкрати 20 000 души. Това съобщи електронното издание на в. "Монд". Свиването на бройката на служителите ще става по...

09 юни | 9:16
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Разследват HSBC за пране на пари

Разследват HSBC за пране на пари

Швейцарските власти започнаха разследване за пране на пари срещу местното подразделение на британската банка HSBC и неизвестни извършители десет дни,...

18 февруари | 19:33
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