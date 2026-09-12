Съкращения в HSBC
Банковият гигант HSBC планира да съкрати 20 000 души. Това съобщи електронното издание на в. "Монд". Свиването на бройката на служителите ще става по...
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Банковият гигант HSBC планира да съкрати 20 000 души. Това съобщи електронното издание на в. "Монд". Свиването на бройката на служителите ще става по...
Швейцарските власти започнаха разследване за пране на пари срещу местното подразделение на британската банка HSBC и неизвестни извършители десет дни,...
Милионери от Кюстендил и Свищов с авоари в HSBC Деца, студенти и безработни са сред българите със сметки в швейцарския клон на банка HSBC. Сензационн...
Акциите на банката паднаха с 2% след скандала с укритите $120 млрд. Разкритията, че швейцарският клон на британската банка HSBC е помогнал на свои су...
Париж. 264 милиона долара е най-голямата сметка на български гражданин, който е използвал „швейцарската пътека" за укриване на доходи, пише френският...
Лондон. Най-голямата британска банка HSBC е поискала от 40 дипломатически мисии в рамките на 60 дни да закрият сметките си. Това било част от програма...