До часове ни удря силна магнитна буря! Ето кой да внимава
Възможно е метеочувствителните и хронично болните хора да усещат дискомфорт
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Възможно е метеочувствителните и хронично болните хора да усещат дискомфорт
От първи март трябва да започне тяхната ваксинация
Дарението е от учениците в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив
София. Среднo по три лекарства пие всеки хронично болен българин у дома си, ако ползва услугите на здравната каса. Това показват анализите на фонда пр...
София. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати указание, с което уведомява договорните партньори по-ранно изписване на лекарства за пред...