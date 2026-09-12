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Всеки болен пие по три хапчета

Всеки болен пие по три хапчета

София. Среднo по три лекарства пие всеки хронично болен българин у дома си, ако ползва услугите на здравната каса. Това показват анализите на фонда пр...

25 септември | 19:00
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