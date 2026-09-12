Условна присъда за гръка, прегазил момиче
Две условни присъди издаде Районният съд в Пловдив за шофьорите, причинили катастрофата, при която пострада Катерина Матеева. Гъркът Христос Боскос по...
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Две условни присъди издаде Районният съд в Пловдив за шофьорите, причинили катастрофата, при която пострада Катерина Матеева. Гъркът Христос Боскос по...
Адвокатката на ранената на спирка в Пловдив 16-годишна Катерина Матеева поиска от съда затвор за двамата участници в движението причинили инцидента –...
Назначаването на нова автотехническа експертиза стана причина за отлагане на делото срещу гръцкия студент Христос Боскос, който миналата година прегаз...
Гръцкият студент Христос Боскос, който на 19 май миналата година прегази 16-годишната Катерина Матеева на спирка в Пловдив, призна вината си в съда....