Порточанов с пророчески думи! Какво би направил Бербатов в БФС
Той говори за последните резултати на националния отбор и атаките срещу БФС
Следете всички новини, анализи и коментари за Христо Порточанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той говори за последните резултати на националния отбор и атаките срещу БФС
Вината за Конгреса не е в нас, отсичат от БФС
София. Съдебната битка на бившия член на Изпълкома Христо Порточанов срещу решенията на конгреса се увенчаха с успех след повече от четири години. ВКС...
София. Българският футболен съюз е нелегитимен, стана ясно от решение на Върховния касационен съд от петък по обед. Решението не подлежи на обжалване...