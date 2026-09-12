Христо Колев: Не бива да се снема отговорността от политиците
Кандидатът на БСП с идеи за мажоритарен вот
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Кандидатът на БСП с идеи за мажоритарен вот
Шефът на "смърфовете" смята, че във футбола ни е пълно с глезльовци Взех Илиан Илиев, защото бе точен за първата ни среща, обяви Христо Крушарски Но...
На феновете на "Локо"(Пд) не им трябва майка, защото имат Бащата На феновете на пловдивското "Локо" майка не им трябва, защото си имат Бащата. Една о...
"Локо" (Пд) си намери треньор. И той се казва Христо Колев. Бащата изненада всички, като се появи днес на "Лаута" и проведе тренировката на тима. Фут...
Вместо бонбони на "Лаута" получиха горчива почерпка за рожден ден. Треньорът Христо Колев, който днес навърши 51 години, депозира оставка. "Край, изче...
Българската ни двойка Христо Колев / Мартин Христов започна със загуба участието си на Европейското първенство по плажен волейбол до 22 години, което...
Варненецът Христо Колев, който е обвинен, че е участвал в обира на банката в Айтос, остава зад решетките, реши Апелативният съд в Бургас. Според магис...
Пловдив. Старши треньорът Неделчо Матушев е напуснал Локомотив Пловдив, съобщиха от футболния клуб. Досегашния помощник-треньор Христо Колев ще води д...