Всичко за Христо Колев

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Месията от "Лаута"

Месията от "Лаута"

На феновете на "Локо"(Пд) не им трябва майка, защото имат Бащата На феновете на пловдивското "Локо" майка не им трябва, защото си имат Бащата. Една о...

25 септември | 5:00
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Матушев напусна Локо Пловдив

Матушев напусна Локо Пловдив

Пловдив. Старши треньорът Неделчо Матушев е напуснал Локомотив Пловдив, съобщиха от футболния клуб. Досегашния помощник-треньор Христо Колев ще води д...

30 септември | 9:12
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