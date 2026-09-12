Министърът на земеделието дава БАБХ на прокурор
Министърът на земеделието ще сезира прокуратурата за незаконосъобразни заповеди на предишния директор
Следете всички новини, анализи и коментари за Христо Бозуков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министърът на земеделието ще сезира прокуратурата за незаконосъобразни заповеди на предишния директор
Средствата са от разпределение на неусвоен финансов ресурс
Пострадалите земеделци от региона в най-кратък срок да подадат заявления за обследване, добави проф. Бозуков
При установяване на корупционни схеми и нарушения - няма да има компромиси, заяви министърът
Парите им ще бъдат разплатени в срок
Добрич. Чужди фирми "зарибяват" стопаните с обещания за екскурзии и подаръци. Това каза по време на срещата със земеделски производители в Добруджанск...