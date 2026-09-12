Бисеров осъди прокуратурата за незаконно обинение
Той спечели на първа инстанция делото за вреди
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Той спечели на първа инстанция делото за вреди
Софийският апелативен съд (САС) потвърди оправдателната присъда на бившия депутат от ДПС и зам.-председател на Народно събрание Христо Бисеров. Това с...
До месец Софийският апелативен съд ще се произнесе по делото срещу бившия зам.-председател на парламента и член на ДПС Христо Бисеров. Прокуратурата п...
Софийският градски съд (СГС) прекрати съдебното производство срещу бившия заместник-председател на парламента Христо Бисеров, съобщиха от пресцентъра...
Христо Бисеров е невинен по всички обвинения, това реши днес Софийският градски съд. Така бившия заместник-председател на НС бе оправдан. В понеделни...
Делото приключи за едно заседание, четат присъдата днес Разбирам в какво съм обвинен, но не и защо, заяви ексдепутатът Къде е Христо Бисеров? Отгово...
Прокуратурата поиска 4 години затвор за председателя на 42-то народно събрание Христо Бисеров. След две отлагания делото срещу бившия заместник-предсе...
Бившият зам.-председател на парламента Христо Бисеров се изправя пред съда.Той е обвинен за неплащане на данъци в особено големи размери, за недеклари...
Обвинителният акт срещу бившия зам.-председател на Народното събрание и депутат от ДПС Христо Бисеров е поправен и e внесен отново в съда, съобщиха от...
Софийска градска прокуратура внесе отново обвинителен акт срещу Христо Бисеров – бивш заместник председател на 42 – то Народно събрание и председател...
До края на юли бившият заместник-председател на Народното събрание Христо Бисеров ще има отново обвинителен акт. Това съобщи главният прокурор Сотир Ц...
Срещу Христо Бисеров ще има обвинителен акт отново до края на месец юли, обяви главният прокурор Сотир Цацаров, предаде БГНЕС. Софийски градски съд п...
Съдебното производство срещу Христо Бисеров е прекратено и върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения в обстоятелствената част, предаде БГН...
7 милиона лева са преминали през банковите сметки на бившия зам.-председател на Народното събрание Христо Бисеров и на неговия доведен син Ивайло Глав...
Христо Бисеров притежава огромни суми пари с неустановен произход. Това каза пред журналисти председателят на Комисията за отнемане на незаконно придо...
Софийски градски съд запорира имущество за над 1,5 млн. лв. на един от политиците - символ на прехода, Христо Бисеров. Той е обвинен за укриване на да...
По искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Софийският градски съд запорира имущество на обща стойност 1 555 883 лв.,...
Няма конфликт на интереси в дейността на Христо Бисеров, докато е бил депутат от ДПС. Това е решила в края на март Комисията по разкриване на конфликт...
Укрил данъци, като скрил превод на валута за близо 700 бона Засега срещу бившия зам.-шеф на парламента няма дело за пране на пари Бившият заместник-...
Софийска градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Христо Бисеров – бивш заместник председател на 42 – то Народно събрание и председател на К...