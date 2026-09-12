Светлана и Християн Гущерови се изповядаха. Имало ли е изневери?
Те отговориха на най-разпространените слухове
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