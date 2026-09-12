5000 тона летяща пепел вдигнаха Северна София на протест
Жители на квартали и села искат РИОСВ да прекрати процедурата за спорната площадка във „Връбница“
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Жители на квартали и села искат РИОСВ да прекрати процедурата за спорната площадка във „Връбница“
Плановете са мащабни и включват биохранилище
Подчертано бе и ключовото значение на втечнения природен газ
“Купиха газ за 2,5 млрд. лв. без търг и без конкурс”, заяви Добрев
КЕВР се събира днес на открито заседание заради новата цена на синьото гориво
Разширяването на хранилището е одобрено от Европейската комисия
В Министерството на младежта и спорта здравният министър Петър Москов и спортният Красен Кралев представиха проектозакон за данък за общественото здра...
Един от енергийните планове на българското правителство - превръщането на страната в газов хъб за региона, се придвижва с още една крачка напред със с...
Стартира модернизацията на газовото хранилище в Чирен. То ще бъде разширено и по този начин ще може да съхранява по-голямо количество синьо гориво. П...
Хранилището е като разграден двор, оплаква се зам.-министърът на културата Цели 3 рибни буквара се таят в Националния литературен музей в София. Това...
София. Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България, съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). От днес "Газп...
Токио. В атомната централа „Фукушима" няма достатъчно хранилища за радиоактивните отломки и мръсотия с общ обем 160 000 куб. метра, равняващ се на обе...
Екоминистерството не е отчело всички фактори за въздействието на радиацията в района, реши ВАС