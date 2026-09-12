Младежи събират храна за бедни в Пиринско
Благоевград. По инициатива на Младежки общински съвет по наркотични вещества стартира кампания под мотото „Приятели, наши връстници гладуват! Да спрем...
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Благоевград. По инициатива на Младежки общински съвет по наркотични вещества стартира кампания под мотото „Приятели, наши връстници гладуват! Да спрем...
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