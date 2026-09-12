Почитаме Деня на храбростта и на Българската армия
Основните събития ще бъдат в София, Пловдив и Велико Търново, парад няма да има
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Основните събития ще бъдат в София, Пловдив и Велико Търново, парад няма да има
Вашингтон. Украинската певица Руслана бе отличена от първата дама на САЩ Мишел Обама в рамките на Международните награди за кураж за жени във Вашингто...
Лондон. Кралица Елизабет Втора награди посмъртно наш герой, спасил от удавяне дете на Острова, при което самият той загина. Българинът с британско гра...
София. "Българските войници са проявявали чудеса от храброст, поверявайки съдбата си в Божиите ръце. Нека в този ден да възпоменем нашите храбри опълч...