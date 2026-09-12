Най-големият данъкоплатец в Поморие обяви фалит. Причината е смайваща
Зaтвapянeтo нa хотелския ĸoмплeĸc щe ce oтpaзи мнoгo нeгaтивнo въpxy тypизмa, каза кметът
Следете всички новини, анализи и коментари за Хотелски Комплекс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Зaтвapянeтo нa хотелския ĸoмплeĸc щe ce oтpaзи мнoгo нeгaтивнo въpxy тypизмa, каза кметът
Руският бизнесмен Борис Ножкин ще открие модерен хотелски комплекс това лято в курорта Добринище. В момента се извършват довършителни работи. Луксозни...
Сливен. В местността Карандила, където беше закупен хотелският комплекс, ще се изгражда нова база с инвестиция от 20 милиона лева. Увериха ме, че пари...