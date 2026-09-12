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Небостъргач сменя "Рила"

Небостъргач сменя "Рила"

София. Бизнес сграда на 18 етажа ще бъде построена на мястото на сегашния хотел "Рила" в София. Инвеститор на проекта е Васил Божков. Това стана ясно...

16 юли | 20:50
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