Хотел "Рила" става жилищен комплекс
Централният софийски хотел ще бъде съборен
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Централният софийски хотел ще бъде съборен
София. Проектът за подробния устройствен план (ПУП) на централния софийски район "Средец" ще бъде промемен. Проектът предвиждаше издигането на 18-ета...
София. Бизнес сграда на 18 етажа ще бъде построена на мястото на сегашния хотел "Рила" в София. Инвеститор на проекта е Васил Божков. Това стана ясно...