Хотел “Маринела” с мащабна благотворителна кампания
За коледните празници хотелът реши да поднесе жест към понеслите най-тежка загуба в борбата срещу ковид
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За коледните празници хотелът реши да поднесе жест към понеслите най-тежка загуба в борбата срещу ковид
Дизайнери от цял свят презентираха модата и културата на своите страни.
Едно от най-големите музикални събития в България ще превземе зала EFE на хотел Маринела, за да зарадва почитателите на
Седмицата се провежда от 17 до 20 септември
Всички обекти в комплекса функционират без ограничения увериха от дружеството
Върховният административен съд реши, че искането на НАП е законосъъобразно
Наградата е от световната организация World Luxury Hotel
Вече съм бакалавър в дизайна, но се изкушавам да снимам сама моделите си, признава внучката на Людмила Живкова Андреа Стефанова, по-малката дъщеря на...
"В действителност е извършена проверка от ДНСК в периода 27 -28 април 2016 година на територията на строителния обект, като за целта е създаден конста...
Мачовците от "Chippendales" ще направят специален жест към българските си фенки, които ще дойдат на шоуто им на 17 април в зала EFE на хотел "Маринела...
Менко Менков стана адвокат на годината, Дочка Върбева - съдия, Детелина Ганчева - прокурор Каймакът на юридическата общност се събра на благотворите...