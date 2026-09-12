Задържаха над 30 нелегални емигранти в столичен хостел
София. 33-ма нелегални емигранти са задържани в София по време на операция на Столичната дирекция на вътрешните работи късно снощи, съобщи БНР. Емиг...
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София. 33-ма нелегални емигранти са задържани в София по време на операция на Столичната дирекция на вътрешните работи късно снощи, съобщи БНР. Емиг...
Печка подпали хостел до Женския пазар, пожарникарите едва евакуираха бежанците
София. Пожар избухна на покрива на сграда на ъгъла на столичните улици „Стефан Стамболов" и „Княз Борис" в района на Женския пазар. 200 бежанци от Афг...
София. Служители на СДВР ежедневно провеждат операции, свързани с контрола на пребиваването на чужденци в София, съобщиха от пресцентъра на ведомствот...