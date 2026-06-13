Втори хорист напусна „Йоан Кукузел”
Втори хорист напусна „Йоан Кукузел". Стоян Малинов пее в хора от 23 години и е взел решението след неплащането на хонорар за концерта им в катедралата...
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Втори хорист напусна „Йоан Кукузел". Стоян Малинов пее в хора от 23 години и е взел решението след неплащането на хонорар за концерта им в катедралата...