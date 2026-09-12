Отиде си голям българин, прославил страната ни по цял свят
Поклонението ще бъде на 5 януари 2025 г., неделя
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Поклонението ще бъде на 5 януари 2025 г., неделя
Интересен начин са намерили магистратите от Враца, за да разпускат на работното си място. Два пъти седмично в Районния съд в града идва хореограф, кой...
Хореографът на Джъстин Тимбърлейк, Бритни Спиърс и Крейг Дейвид утре акостира в София. Лил Фил, известен танцьор от клиповете и турнетата и на Ъшър,...
Ямбол. Известният хореограф Тончо Тончев почина в родната Стралджа. Той бе почетен гражданин на общината и създател на известния ансамбъл "Въжички". О...
Хасково. Хореогръфът на звезди като Марая Кери , Крейг Дейвид и Джъстин Тимбърлейк-белгиецът Литъл Фил, или както е по-известен Лил Фил, журира Междун...
Благоевград. Почетният гражданин на Благоевград Костадин Руйчев ще отбележи 90-годишен юбилей с концерт. „Идея за танц" ще бъде представен пред жители...
София. Хореографът на Уил Смит и Марая Кери ще се включи в тридневен хип-хоп маратон у нас. Легендарният Буда Стреч ще журира петчасовото състезание д...